Lucia Aleotti a TLB: Menarini rafforza la sua presenza nel mondo

(Teleborsa) -L'azienda farmacetica fiorentina che ormai ha sedi in tutto il mondo, si proietta. La Menarini investe anche neli, azionista di riferimento e membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo,che quest'anno ha superato la Germania appunto nell'esportazione di farmaci.Il nostro biglietto da visita sono le persone che lavorano con noi. Siamo 17mila nel Mondo e la maggior parte in Italia. Oltre tremila persone lavorano nei nostri centri di ricerca e produzione in Italia e nel quartier generale di Firenze. Siamo presenti in tutti i Paesi d'Europa e dell'Europa dell'Est: quindi Russia, Ucraina, Bielorussia e in quasi tutti i Paesi dell'Asia, inclusa la Cina. Da pochi anni abbiamo messo un piede anche in Sudamerica. In Centramerica siamo già forti da diversi anni al punto che in Honduras siamo la prima azienda del mercato farmaceutico.Noi abbiamo realizzato nel 2013 qualcosa di abbastanza innovativo. Abbiamo seguito e ci siamo affascinati di una tecnologia che aveva creato una startup di Bologna che era arrivata ad un momento dello sviluppo critico, perchè aveva bisogno di un supporto economico importante. Quindi l'abbiamo acquisita ed abbiamo potuto investire in questa nuova tecnologia, che consente di isolare dal sangue cellule tumorali anche rarissime, di estrarle e di poter poi fare in DNA per capire esattamente la tipologia di tumore e le eventuali modifiche genetiche che esso subisce nei mesi.Siamo un'azienda che è molto inserita nel tessuto sociale italiano e in particolar modo fiorentino. Infatti da qualche anno abbiamo lavorato con il Comune di Firenze ad un progetto di riqualificazione degli immobili di edilizia sociale, per consentire a famiglie meno agiate di poter usufruire di questi immobili. Abbiamo quindi ristrutturato cinquanta appartamenti, che poi il Comune ha assegnato alle persone che ne avevano bisogno. Inoltre abbiamo realizzato e siamo realizzando un progetto su base nazionale per formare 15mila medici e pediatri a riconoscere in maniera precoce eventuali segni di abuso sui bambini. Questo perchè credo che le persone più deboli, chi ha bisogno di una casa oppure l'infanzia siano i soggetti verso i quali una grande azienda si debba rivolgere per dare sostegno.Il nostro futuro lo vediamo di grande impegno soprattutto nella ricerca oncologica. Abbiamo quattro progetti di ricerca in oncologia e un quinto che abbiamo aggiunto nel mese di dicembre in collaborazione con un'azienda svizzera, che è già in una fase avanzata di sviluppo. Questo per quanto riguarda le nostre ricerche. Da un punto di vista geografico stiamo lavorando in tante parti del Mondo in maniera soddisfacente ma c'è ancora tanto spazio di crescita, vediamo che i pazienti cinesi apprezzano particolarmente i nostri farmaci e anche l'Asia generale. Ma anche in Messico e in Poloniaci sono grandi margini di crescita.La salute dell'industria farmaceutica in Italia è fino ad oggi ottima. Pochi sanno che il settore ha realizzato un primato straordinario, siamo cioè diventati il primo Paese in Europa, superando nel 2018 la Germania, come produzione di farmaci, che vengono esportati dall'Italia per oltre il 70%. Quindi l'industria farmaceutica in Italia è un motore di traino per l'economia e l'occupazione. Siamo un po' preoccupati perchè c'è qualche misura di cui sentiamo parlare a livello governativo che un po' ci preoccupa.Noi chiediamo poche cose, la cosa più importante di tutte è assicurare stabilità. Abbiamo fatto tantissimi investimenti e ne stiamo facendo ancora molti per creare delle strutture in grado di produrre la quantità di farmaci a cui accennavo prima. Queste strutture sono costose e hanno bisogno di essere riempite di produzione, dobbiamo lavorare su tre turni e per poterlo fare di essere efficenti. L'ipotesi di cui si sente parlare di ridurre la rimborsabilità in Italia ad un solo farmaco per categoria significherebbe mettere le nostre strutture produttive fuori dalla competitività internazionale, tornando indietro di oltre dieci anni nello sviluppo del Paese.A cura di