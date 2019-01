Netflix va giù a Wall Street, ricavi deludenti

Netflix

S&P 100

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Netflix

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione dell'1,69% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni sono i dati sul fatturato che hanno deluso gli analisti. Gli utili trimestrali, invece, hanno superato le aspettative del mercato.Nell'ultimo trimestre del 2018, terminato al 31 dicembre, il colosso dei video in streaming ha riportato un risultato netto di 133,9 milioni, pari a 30 centesimi per azione, contro i 24 centesimi stimati dal consensus. I ricavi si sono attestati a 4,19 miliardi di dollari, in crescita del 27% rispetto allo stesso periodo nel 2017, ma sotto i 4,21 attesi dagli addetti ai lavori.Il confronto del titolo con lo, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 354,6 M,Dollaro USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 338,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 370,8.