"Quota 100": tutti i requisiti e le novità per andare in pensione

(Teleborsa) - Misura chiave della Manovra 2019, la(cifra raggiunta dalla combinazione di 62 anni più 38 di contributi) permette dirispetto al trattamento di vecchiaia a fronte di unlordo.Con un investimento di, la riforma si riferisce al triennio 2019 al 2021, riguarda una platea stimata in un. I primi a potervi accedere, a partire dal 1° aprile 2019 saranno i lavoratori privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018.I principali sono essenzialmente due:anagrafica non inferiore aie almenoversati. Vi è, tuttavia, la possibilità di andare in pensione tre anni prima di Quota 100 accedendo al Fondo Bilaterale per il ricambio generazionale ma solo nel caso vi sia una nuova assunzione.In primo luogo unoin quanto la pensione non sarà più legata all’aspettativa di vita. Sarà, inoltre, possibileassicurativi presenti su più gestioni. Non sarà, invece, possibile cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo mentre la pensione sarà cumulabile con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).Per i dipendenti pubblici è necessario un preavviso di sei mesi per andare in pensione.È possibiledi contributi, se, e condi contributi, see. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiranno la pensione dopo tre mesi. Grazie a "Opzione donna" le lavoratrici potranno andare in pensione al 31/12/2018 a 58 anni se dipendenti e a 59 se autonome con almeno 35 anni di contributi.Tra le novità vi è, inoltre, la non applicazione ai lavoratori precoci degli adeguamenti alla speranza di vita con la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi. Il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 sarà inoltre, un’indennità sostitutiva che potrà essere erogata fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Requisiti necessari per accedere a questa misura sono un'età anagrafica di almeno 63 anni e 30 o 36 anni, a seconda dei casi, di contributi (è previsto un bonus di un anno per figlio, max 2, per le lavoratrici.Nel triennio 2019-2021 vi sarà la, su richiesta, periodi dinon obbligatori per. Entro i 45 anni vi sarà la possibilità di riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate. L'onere sarà detraibile al 50% in cinque quote annuali ed è prevista una rateizzazione fino a 60 mesi.Per tutti i pensionati pubblici (non solo quota 100) vi è la possibilità di avere subitosenza dover attendere il periodo di 2-3 anni attualmente previsto.