Reddito di cittadinanza a 5 milioni di persone sotto soglia povertà

(Teleborsa) - Ilè una misura diche serve ad integrare i redditi familiari.Viene introdotto dal Governo allo scopo di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.Ne ha diritto chi si trova al di sotto dellaassoluta. La platea stimata è di circadi cui il 47% sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole. Tra i beneficiari vi saranno anche 255.000 nuclei familiari con disabili.Per accedere al Reddito di cittadinanza è necessario essere, risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa, e avere unannui. Per quanto riguarda il patrimonio, quello immobiliare eccedente rispetto alla prima casa di abitazione, non deve superare i 30.000 euro annui mentre il patrimonio finanziario non deve essere superiore ai 6.000 euro o fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.Sul sito del Governo è presente unaa cui si ha diritto in base alfamiliare. Una persona che vive da sola potrà ottenere al massimo 780 al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo). Nel caso in cui il nucleo familiare sia formato da più persone ai 500 euro iniziali, per i componenti aggiuntivi, vanno sommati 100 euro per ogni minorenne e 200 euro per ogni adulto. Ad esempio una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).La durata del reddito di cittadinanza è didurante i quali tutti coloro che sono in grado di lavorare dovranno stipulare ile il". Entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio dio 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio die se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da. Dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250km, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale. Allo scadere dei 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.Il RdC si può richiedere. In seguito allavolta ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti, il RdC viene erogato attraverso una normale tessera prepagata di Poste Italiane (non sarà possibile utilizzarla per il gioco d’azzardo). Dopo l’accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l’impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.I beneficiari già adeguatamente formati, dovranno siglare il "Patto per il lavoro" con un. Chi necessita di ulteriore formazione siglerà, invece, il "Patto per la Formazione" con Enti di formazione bilaterale, Enti interprofessionali o Aziende. Per i soggetti che non sono in condizione di lavorare, è previsto, invece, il Patto per l’Inclusione Sociale che coinvolgerà sia i servizi sociali che i Centri per l’Impiego. Nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto di Inclusione, i beneficiari saranno tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività predisposti dai comuni, fino ad 8 ore settimanaliSono esonerati dal sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione gli individui con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro e le persone che assistono figli di età inferiore ai 3 anni oppure individui non autosufficienti.Sono motivi di esclusione dal RDC la non sottoscrizione del Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale; la non partecipazione alle iniziative formative in assenza di giustificazione; la mancata adesione ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni; il rifiuto della terza offerta congrua; la mancata comunicazione alle autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo familiare; la comunicazione di dati falsi.Lechi riceve il RdC potranno ottenere un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario.Insieme al RdC è prevista l'introduzione dellaper i pensionati che vivono sotto la soglia di povertà. I requisiti per ottenerla sono: un Isee familiare inferiore a 9.360 euro all’anno; un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 30 mila euro; un patrimonio finanziario inferiore a 6.000 euro o 8.000 se si è in coppia. La Pensione di cittadinanza, per un pensionato che vive da solo e non ha una casa di proprietà, prevede unaa cui si aggiunge un'integrazione di