Salini Impregilo avvia lavori per linea 16 Grand Paris Express

Salini Impregilo

(Teleborsa) -avvia i lavori per la realizzazione della, che servirà numerosi comuni delle aree a nord e ad est della grande area metropolitana Grand Paris., comprendono lo scavo di 11,1 chilometri di tunnel e la costruzione di quattro stazioni (Aulnay, Sevran- Beaudottes, Sevran-Livry et Clichy-Montfermeil), oltre ad 11 opere ausiliarie. E si aggiungono al contratto vinto a marzo in joint venture con Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, sempre nell’ambito del Grand Paris Express, per l’estensione della linea 14 del Grand Paris Express fino all'aeroporto di Orly."Lavorare a Parigi ad un secondo progetto nell’ambito del Grand Paris Express è per noi motivo di grande orgoglio per il ruolo strategico che il sistema di trasporto riveste per la città e per la visione di lungo periodo che ha ispirato la” - ha dichiarato, durante la cerimonia tenutasi a Sevran, una delle municipalità che saranno servite in futuro dalla linea -. “Per noi questo progetto rappresenta une condividere un know how acquisito nel settore metro con la realizzazione di oltre 400 chilometri di linee metropolitane nel mondo, da New York a San Pietroburgo, e in alcuni dei progetti piu sfidanti che oggi stiamo realizzando, da Cityringen a Copenhagen alle metro di Riyad, Doha, Milano, Lima.”