Tria, stabilità monetaria troppo rigorosa

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo la, anche se forse interpretata in modo, perché si ricerca il target di inflazione al 2% e ancora dopo anni non siamo arrivati a quel punto. Ma certamenteed è un problema che si ripresenta".Cosìil Ministroad un evento dell’, nel corso della presentazione del tomo sugli scritti di Guido Carli, sottolineando cheIl Ministro ha poi posto l’accento sulle ragioni di, che "non possono essere ignorate e – con le quali - noi abbiamo undi questo tipo, che permette poco e difficilmente l'intervento pubblico". Ragioni sostenute in passato da, che, favorevole alla privatizzazione degli istituti di credito,in caso di "Difesa di alcuni settori e mancanza di acquirenti".Infine, Tria ha sottolineato la, che oggi rappresentano "un problema pesante, ancora non risolto, ma che forse si è aggravato". Superare questo stato di cose è "imprescindibile" soprattutto nella fase attuale di debolezza congiunturale della sfera economica. Anche se, ha sottolineato il numero uno di Via Venti Settembre, "l'idea secondo cui i comportamenti virtuosi di finanza pubblica si impongono con vincoli che rendono sempre più costosi i comportamenti devianti è un'idea che non ha funzionato bene. I vincoli esterni comportano a volte un aggravamento del comportamento che si vuole correggere. Ma questa è la ratio con la quale si è costruita e continua a costruirsi l'architettura europea".