Vola Piazza Affari con le altre borse europee

(Teleborsa) - Finale al rialzo per Piazza Affari e per le altre borse europee che confermano la buona intonazione fin dall'avvio. Il clima positivo viene sostenuto dalla nuovasul tema dei dazi, che potrebbe portare addirittura alla loro rimozione.Sul listino milanese,che compensano ilil giorno dopo aver annunciato i risultati preliminari 2018 . Denaro sugli energetici, dove spicca lagrazie alla firma di due contratti in Arabia Saudita Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,90%.Si riduce di poco lo, che si porta a +247 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,63%. Decolla, con un importante progresso del 2,03%. In evidenza, che mostra un fortissimo incremento dell'1,70%., che porta a casa un guadagno dell'1,22% sulDai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in calo del 19,03%, rispetto ai 1,99 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 182.720, rispetto ai 225.082 precedenti.Su 222 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 74 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 129. Invariate le rimanenti 19 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,96%),(+3,55%) e(+2,32%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-5,10%),(-1,30%) e(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza gli industriali come(+4,47%) e(+3,98%). Tra i petroliferi, brillano(+3,96%) e(+3,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,20%.Tra le banche, soffre ancora, che scende dell'1,88%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+7,02%),(+3,99%),(+3,81%) e(+2,95%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,89%.