Wall Street positiva su speranze accordo USA-Cina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

informatica

beni industriali

Chevron

Microsoft

Boeing

3M

American Express

United Health

J.B. Hunt Transport Serv

Lululemon Athletica

Ctrip.Com International

Activision Blizzard

Tesla Motors

Netflix

Mercadolibre

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street sostenuta dalla nuova ventata di ottimismo sul fronte delle trattative tra Stati Uniti e Cina sul tema dei dazi Tra gli indici statunitensi, il, avanza a 24.530,98 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.654,02 punti. In moderato rialzo il(+0,61%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,20%),(+0,92%) e(+0,89%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,31%),(+1,25%),(+1,22%) e(+1,06%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra idel Nasdaq 100,(+7,31%),(+2,26%),(+1,95%) e(+1,86%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.