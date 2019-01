Matera Capitale europea della cultura 2019. Conte: "Riscossa del Sud"

(Teleborsa) - Matera si presenta all'Europa come Capitale della cultura 2019. L'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. Per la cerimonia inaugurale, oggi 19 Gennaio alle 18.50, Matera si "vestirà" di luci e colori.Renderanno omaggio alla città il, ile il. "" - ha detto il premier entrando nell’auditorium della Cava del Sole per la cerimonia inaugurale di Matera 2019.Sempre in prima fila per la promozione della cultura, del territorio e del Made in Italy, il Gruppo FS Italiane prenderà parte alla manifestazione con una serie di iniziative : una rete di collegamenti, servizi e offerte, ma anche maggiore accessibilità e assistenza rivolta alle persone durante tutto l’arco della manifestazione.. Un’occasione d’importanza strategica per il Paese" - ha affermato l'- ricordando la storica attenzione del Gruppo allo "sviluppo del binomio vincente cultura e turismo" alla promozione del Made in Italy.Per questo evento, le società del Gruppo FS Italiane, ciascuna per la propria esperienza e affidabilità, mettono a disposizione il loro know how per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.