Matera è ufficialmente Capitale europea della Cultura 2019

(Teleborsa) - Festeggiamenti sotto la pioggia e con gli ombrelli aperti per. Un anno straordinario, questo 2019, che coinvolge non solo la "Città dei Sassi" ma l'intero territorio della Basilicata, con una ricaduta economica stimata in oltre un miliardo di euro.che vede una delle sue eccellenze all'attenzione dell'intero Continente.Mattarella era atteso nella Piazza San Pietro Caveoso, tra straordinarie misure di sicurezza, mentre la pioggia aveva cominciato a cadere., mentre decine di musicisti sistemati in punti strategici della città, col suono dei propri strumenti e accompagnati dalle melodie di due cori polifonici rendevano ancor più suggestivo l'aspetto di Matera illuminata., quando le condizioni del tempo erano ancora accettabili e la pioggia non aveva ancora cominciato a cadere.. Arrivare qui è ancora un'impresa non degna di un Paese civile. Occorrono investimenti che il Governo realizzerà a fronte di progetti innovativi e plausibili.