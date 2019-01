PIL, Italia ancora sotto 4,2 punti da inizio crisi

(Teleborsa) - Rispetto l’anno ante-crisi (2007) dobbiamo ancora recuperare 4,2 punti percentuali di PIL. A distanza di 10 anni, inoltre,. In materia di lavoro,, mentre il tasso di disoccupazione è cresciuto dell’84,4 per cento. Se, infatti, nel 2007 il tasso di coloro che era alla ricerca di un’occupazione si attestava al 6,1 per cento, nel 2018 è salito al 10,5 per cento (dato ancora ufficioso).: a distanza di un decennio le vendite all’estero sono cresciute del 13,9 per cento.A fare questo check sullo stato di salute dell’economia del nostro Paese 10 anni dopo l’inizio della crisi economica più drammatica degli ultimi 70 anni è stata la: rispetto l’anno pre-crisi- sottolinea ilL’unica cosa veramente positiva è che il nostro “made in Italy” vola e continua a conquistare i mercati stranieri. Stando alle previsioni di crescita che nel triennio saranno ben al di sotto dell’1 per cento annuo, molto probabilmente il nostro Paese recupererà i 4 punti di PIL persi dal 2007 non prima del 2024: praticamente 17 anni dopo".