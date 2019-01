Cybercrime, può arrivare a costare 5.200 miliardi di dollari alle imprese

(Teleborsa) -. E' questo l'impatto che le aziende potrebbero dover sopportare a causa del fenomeno del, secondo unLo studio denominato "Securing the Digital Economy: Reinventing the Internet for Trust", indaga le complessità delleche le aziende si trovano ad affrontare e delinea leche i CEO dovrebbero intraprendere per contrastare il dilagant0e del problema.Secondo tale studio, il cybercrime, con un’ampia gamma di attività fraudolente e dannose, pone sfide significative in quantos, nonché l’introduzione di nuovi prodotti e servizi, con un costo per le aziende di migliaia di miliardi di dollari., con oltreemergenti, corre iseguito da life science e automotive, la cui esposizione ammonta rispettivamente a 642 e 505 miliardi di dollari.Nell’indagine, sono statiin diversi paesi ee vedrebbe con favore l’entrata in vigore di norme di business più rigorose introdotte da istituzioni o autorità governative. Quattro intervistati su cinque (79%) ritengono che il progresso dell’economia digitale sarà seriamente compromesso se non ci sarà un sostanziale miglioramento della sicurezza su Internet, mentre oltre la metà (59%) ritiene che Internet sia sempre più instabile sotto il profilo della cyber-sicurezza e non sa come reagire. Al contempo, tre quarti degli intervistati (75%) ritengono che sia necessario uno sforzo congiunto per far fronte alle sfide in materia di cyber security, in quanto nessuna organizzazione è in grado di risolvere il problema da sola.