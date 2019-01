Maltempo, le neve e il gelo investono l'Italia

(Teleborsa) -, portando neveed unLa neve è già caduta in Toscana, dove è stata elevata un'. Disposta laper domani a Monteriggioni e Rapolano, in provincia di Siena., in, dove la spiaggia diè stata completamente imbiancata da un manto nevoso. Ed inle autorità hanno raccomandato un controllo su strade, autostrade e ferrovie, dove è stato predisposto un piano neve e gelo, in quanto si prevedono nevicate copiose., con nevicate attese aed oltre gli. Sebbene non sia prevista alcuna precipitazione in città, la protezione Civile ha disposto le procedure di pre-allerta. Un peggioramento meteo interesserà poi