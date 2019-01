A picco Wall Street

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street amplia la performance negativa dell'avvio dopo la chiusura la vigilia per ilSui mercati sono tornati ad aumentare le preoccupazioni per la crescita economica globale dopo che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha tagliato le stime di crescita mondiale al 3,5% nel 2019. L'annuncio è arrivato dopo l' indicazione giunta dall'economia cinese che ha registrato nell'ultimo periodo del 2018 la più debole crescita del PIL degli ultimi 30 anni.Intanto a Wall Street l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali. Prima dell'avvio sono arrivati i conti di, mentre a mercati chiusi sono attesi quelli di(AMD).Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul terreno l'1,53%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che retrocede a 2.628,6 punti, ritracciando dell'1,58%. Pesante il(-2,02%) e lo(-1,70%).Sul fronte macroeconomico, a dicembre,rispetto al mese precedente, mentre era atteso un -1,3%. Il dato complessivo del 2018 è stato il peggiore dal 2015.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,29%),(-1,88%) e(-1,85%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,55%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,46%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,08%),(+1,44%),(+1,29%) e(+1,01%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,51%.