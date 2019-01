Dal MIT oltre 425 milioni di euro a Roma Capitale per rimodernare metro A e B

(Teleborsa) - Comune di Roma e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno firmato la Convenzione per dare il via agli interventi di ammodernamento della metro A e B eLa convenzione da 425 milioni di euro per le due linee metropolitane della Capitale prevede interventi per rimodernare le infrastrutture e nuovi treni. Circa 184 milioni di euro per le banchine di galleria, impianti anti-incendio e interventi di adeguamento dell’alimentazione elettrica, oltre 134 milioni di euro per la fornitura di 14 treni per le linee A e B, 66 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del materiale rotabile, 36 milioni di euro per il rinnovo materiale rotabile della tratta Anagnina-Ottaviano, circa 5 milioni di euro per un sistema di controllo del traffico treni e pannelli informativi agli utenti.