Davos al via fra rischi e incertezze e con tante defezioni

(Teleborsa) - Un clima di incertezza e tante defezioni. Prende il via oggi, fino al 25 gennaio,, l’incontro annuale organizzato ache riunisce i leader del panorama politico, finanziario ed economico del mondo. Al centro dell’edizione di quest’anno vi è il tema dellanell'ambito della, con un focus sull’impatto dei cambiamenti tecnologici sulla finanza e l’industria. Un’edizione caratterizzata da grandi assenze e da un quadro preoccupante.Diffuso ieri dal, l’aggiornamento del World Economic Outlook e il Global Risks Report del World Economic Summit hanno evidenziato. Presentate alla vigilia del Forum, le nuove stime del FMI, se da un lato confermano una crescita globale del 3,7% nel 2018, evidenziano un peggioramento delle previsioni per il 2019 (3,5% da 3,7%) e il 2020 (3,6% da 3,7%). Per gli USA le stime di crescita restano del 2,5%, per quest’anno e dell’1,8% per il prossimo mentreche il FMI porta a 1,6% (da 1,9%)."L’economia globale fronteggia rischi significativamente più alti, alcuni dovuti alle politiche intraprese dai governi” ha avvertitoinvitando le autorità a “tenersi pronte se rischi dovessero materializzarsi”. Al primo punto fra i principali fattori di rischio globale, per il FMI, vi sono la, l’ipotesi di unae l’aumentatoa cui si aggiungono una possibilee la prospettiva di uno shutdown prolungato negli USA. , secondo il documento, è assieme allauno dei fattori la cui frenata a fine 2018 ha fatto rivedere in peggio le stime di crescita per l’Eurozona e comportato un calo dell’euro del 2% fra ottobre e gennaio. L'istituto finanziario internazionale ha, infatti,, dall'1% di ottobre, la previsione di crescita per il nostro Paese nel 2019, mantenendola allo 0,9% per il prossimo anno. “Gli spread italiani – si legge al primo punto della sezione sui rischi globali – sono scesi dal picco di ottobre-novembre ma restano alti. Un periodo prolungato di rendimenti elevati metterebbe sotto ulteriore pressione le banche italiane, peserebbe sull’attività economica e peggiorerebbe la dinamica del debito”.Oltre che sull’economia l’attuale instabilità politica si riflette anche sulla, modificando l’agenda di protagonisti di primo piano. Tra ia Davos vi sono, infatti,alle prese con loe un braccio di ferro tra Casa Bianca e democratici che non accenna a risolversi;impegnato a fronteggiare la mobilitazione deie la premier britannicain pieno caos