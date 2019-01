Germania, buone notizie dallo ZEW: il sentiment economico non peggiora

(Teleborsa) -. A gennaio, l', unIl dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano previsto un peggioramento a -18,4 punti.L'indicatore permane abbondantemente in territorio negativo e ben al di sotto della media a lungo termine di 22,4 punti."È straordinario che il sentiment economico ZEW per la Germania non si sia ulteriormente deteriorato - ha ammesso il professor, presidente ZEW - , visto l'elevato numero di rischi economici globali. Gli esperti del mercato finanziario hanno già considerevolmente abbassato le loro aspettative di crescita economica negli ultimi mesi. Nuovi fattori potenzialmente negativi come il rifiuto dell'accordo sulla Brexit da parte della House of Commons britannica e la crescita relativamente debole della Cina nell'ultimo trimestre del 2018 sono già stati anticipati ".in Germania è sceso a 27,6 punti dai 45,3 punti nel mese precedente, risultando inferiore ai 43,5 attesi del consensus.è risalito a -20,9 punti dal precedente -21, confrontandosi con il -20,1 atteso.