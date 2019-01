Moncler

,

Moncler

(Teleborsa) -tra il 16 ed il 18 gennaio 2019, hacomplessive al prezzo medio ponderato di 30,2086 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 6.743.428,50 euro.A seguito delle suddette operazioni, l'azienda nota per i piumini ha in portafoglio 6.323.229 azioni proprie.Nel frattempo, sul listino milanese, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 30,17 euro per una discesa dell'1,37%.