Sanità, revocato sciopero dei medici previsto per il 25 gennaio

(Teleborsa) - Era fissato per il prossimo 25 gennaio ma, in seguito all'incontro di ieri pomeriggio, definito "positivo", tra, che raggruppa i principali sindacati della dirigenza medica e sanitaria del SSN , lodei medici del Servizio sanitario nazionale è stato"L'incontro è andato bene. Voglio che sia chiaro che siamo tutti dalla stessa parte, ovvero di quelli che voglio tenere in piedi il Ssn" ha affermato Grillo al termine dell’incontro con i sindacati. Difronte allo stato di agitazione della categoria che rimane nonostante questa apparente "tregua", il Ministro ha annunciato che oltre a quanto inserito nella legge di Bilancio vi è laAl centro della questione vi è il. Su questo puntoai medici annunciando che" e aggiungendo che "è stato. "C'è l’impegno a riaprire la trattativa per il 2016-2018" ha affermato soddisfattoche ha detto di aver "apprezzato molto l’impegno del ministro Grillo".attorno al quale si è svolto il confronto è quello della"Mi sono impegnata a convocare unper capire come superare questo ostacolo" ha detto Grillo. "a tutto tondo, dare risorse fondamentali e rendere attrattiva questa professione che attraversa un periodo di crisi" ha sottolineato Palermo commentando l'esito dell'incontro. I sindacati chiedono che la retribuzione di anzianità, già nello stipendio dei medici, venga "trasferita sui fondi accessori per pagare gli straordinari, le notti, i festivi" ha spiegato Palermo.Sebbene "lo sforzo per tenere in piedi la sanità sia grandissimo – ha affermato Grillo – ora abbiamo i, dove affronteremo alcune delle tematiche come quella della, che una volta abilitati possano entrare nel mondo del lavoro e formarsi lavorando".