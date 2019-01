Satispay, dopo il bollo anche i bollettini si pagano tramite App

(Teleborsa) - Dopo il successo dei serviziauto e moto,completa la copertura di tutte le tipologie di moduli di pagamento presentandoche,a partire da oggi 22 gennaio, permetterà di pagare tutti i bollettini (bianchi, premarcati, Mav-Rav) direttamente dallo smartphone.Secondo dati di mercato raccolti ed elaborati dalla società,e fornire alle persone un modo immediato e conveniente risulta essere un'opzione non da poco per velocizzare la pratica, rispetto al doversi recare allo sportello.Infatti, come è avvenuto per il servizio “Bollo auto e moto”, che consente di calcolare il bollo semplicemente inserendo il numero di targa, anche per "Bollettini". E' sufficiente entrare nella sezione dedicata,per riconoscere i dati in automatico, eadempiendo comodamente ai propri obblighi, sempre con unaper qualsiasi bisogno.