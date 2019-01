Telecom Italia scivola sui minimi del 2013

Telecom Italia

Vivendi

(Teleborsa) - Ancora vendite sul titolo, che a Piazza Affari mostra un disastroso -3,03% a 0,4613, portandosi sui, con una. L'ha bocciato il progetto di separazione volontaria della rete spiegando che dall'operazione la società di tlc non trarrebbe alcun vantaggio economico.Intanto continua il b raccio di ferro tra i suoi azionisti di maggioranza, con il fondo americano che continua a chiedere la separazione della rete in una società da aprire a terzi mentre l'azienda francese guidata da Bollorè, messa a punto dall'ex AD, vorrebbe mantenerne il controllo.Cresce l'attesa per il 29 marzo prossimo , giorno in cui è stata convocata l'assemblea dei soci chiamata ad esaminare la proposta di Vivendi di revoca di cinque consiglieri (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) supportati dal fondo Elliott, oltre al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e alla relazione sulla remunerazione.La settimana scorsa, Telecom ha diffuso risultati preliminari 2018 e previsioni per il 2019 alquanto deludenti