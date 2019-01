CNH Industrial tra leader mondiali per performance su sostenibilità

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -, la salvaguardia delle risorse idriche e la protezione delle foreste, ha riconosciutotra i leader globali nella gestione sostenibile dell’acqua, nominandola tra le 27 aziende che sono state incluse nella CDP Water Security A-List.Inoltre,e, per la prima volta, è stataOgni anno, migliaia di aziende rispondono ai questionari CDP fornendo i dati relativi sia al proprio impatto ambientale, sia sui relativi rischi e opportunità, così da ricevere una valutazione indipendente rispetto alle proprie metodologie di misurazione. Nel 2018, la partecipazione a questa valutazione è stata richiesta da oltre 650 investitori che gestiscono risorse per un valore di oltre 87 trilioni di dollari e/o da 115 aziende, con oltre 3,3 trilioni di dollari di potere d’acquisto, ai propri fornitori.per una gestione sostenibile delle risorse idriche e per i nostri contributi alla lotta al cambiamento climatico e alla deforestazione - ha dichiaratodi CNH Industrial - aggiungendo - "l'essere inclusi nella CDP Water Security A-List è qualcosa che ci rende molto orgogliosi, dal momento che, attraverso iniziative quali i nostri programmi di World Class Manufacturing e di Logistica. L’elevato punteggio nel programma CDP Climate Change riflette i nostri significativi progressi in questo ambito e".