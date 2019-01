Scuola, maestri e prof nello stesso istituto per 5 anni

(Teleborsa) -per iche si aggiudicheranno una cattedra. Lo prevede undei relatori al, depositato ma non ancora approvato, che allarga agli insegnanti "di ogni ordine e grado di istruzione" leInoltre, incluso nel pacchetto di modifiche sulla scuola, ile l’aggiornamento dei termini per la selezione. Per i Presidi è prevista l'introduzione di un punteggio aggiuntivo per coloro che abbiamo coperto il ruolo di fatto per due anni consecutivi e senza giudizio negativo.Fra le misure nel pacchetto scuola anche l'introduzione di un, allineando la posizione a quella dei professori che presiedono le commissioni alle superiori.