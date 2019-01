VicenzaOro, chiude con oltre 35.000 presenze

(Teleborsa) -il primo appuntamento annuale della IEG Jewellery Agenda, sinei sei giorni di manifestazione e con grande soddisfazione di tutti gli attori. L’edizione appena conclusa VOJ ha messo42% dei quali provenienti da 35 Paesi e dalle più importanti aree di produzione italiane. In questa edizione, che ha avuto come, attratti dalla piattaforma di business di Vicenzaoro, fisica e digitale, e dalla sua sua capacità di matchmaking.Si attestano adche confermano la performance del 2018 e l’Europa Continentale che afferma la sua importante presenza con significative crescite in particolare in alcuni Paesi: il trittico Germania Svizzera Austria segna un +12% delle presenze, così come il Regno Unito (+11,7%), la Francia (+10,5%) e la Spagna (+ 9,6%). Anche il Nord Europa cresce del +10,5%.In forte ripresa gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita che, nonostante le questioni aperte rispetto alle tassazioni dei primi, segnano un +24,2%. Russia e Ukraina, fondamentali non solo per la filiera dell’oro e del gioiello Made in Italy ma anche per la domanda a livello mondiale crescono del 10,4%. Eccezionali le presenze dal Kazakistan a +46%.La provenienza dei visitatori dall’Italia ha confermato il dato positivo dello scorso anno.