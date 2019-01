Wall Street scambia attorno ai livelli precedenti

Dow Jones

(Teleborsa) -in attesa di novità sulle trattative commerciali tra USA e Cina , mentre l'rimane a 2.629,72 punti.(+0,83%) e(+0,64%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,07%) e(-1,00%).Al top tra i(+8,18%),(+4,66%),(+4,43%) e(+1,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,69%),(+2,60%),(+1,93%) e(+1,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,43%. Crolla, con una flessione del 4,96%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,15%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.