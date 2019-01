Aeroporti, traffico passeggeri in crescita del 5,9% nel 2018

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dai dati di consuntivo presentati da, l'associazione che rappresenta una larga parte del sistema aeroportuale italiano.L'anno ha registrato una, in linea con il trend positivo registrato negli ultimi 4 anni.Fra i 39 scali italiani monitorati da Assaeroporti, lache ha superato ii, con un incremento delrispetto al 2017. All’interno di questo segmento, si segnala una crescita del 5,6% per il traffico UE e del 13,2% per quello extra UE.In termini di traffico passeggeri, si posizionano,, gli scali di: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Catania, Napoli, Milano Linate, Bologna, Palermo e Roma Ciampino.Al top ilcon 48,8 milioni di passeggeri fra Ciampino e Fiumicino, seguito dal(Malpensa e Linate) con 34 milioni e dal(Venezia-Treviso-Verona-Brescia) con 18 milioni, seguiti dal(Catania e Comiso) con 10,4 milioni, dal(Pisa e Firenze) con 8,2 milioni, dalla(Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) con 7,5 milioni e dal(Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) con 3,2 milioni.Guardando invece alla performance si segnala ladegli aeroporti dGenova (16,5%), Napoli (15,8%), Palermo (14,8%), Bolzano (14,3%), Verona (11,6%) e Milano Malpensa (11,5%).Il, invece, si attesta adi merce trasportata, con una, imputabile, tra l’altro, al rallentamento dell’economia mondiale.Comeper volumi di merce trasportata nel 2018 si attestano gli scali di: Milano Malpensa (572,8 mila tonnellate), Roma Fiumicino (205,9 mila tonnellate), Bergamo (123 mila tonnellate), Venezia (68 mila tonnellate), Bologna (52,7 mila tonnellate), Brescia (23,8 mila tonnellate), Roma Ciampino (18,3 mila tonnellate), Milano Linate (12,6 mila tonnellate), Napoli (11,7 mila tonnellate) e Pisa (11,6 mila tonnellate).Aumentano anche idel. Un trend favorito principalmente dall'incremento delle, con un +5,1%, ed in particolare da quellecon +9,2%.