Ambiente, Taranto: stop al gasolio. Mezzi pubblici fanno il pieno di oli vegetali

(Teleborsa) - Per ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi pubblici, illa cuiprime diA questo proposito, nella giornata di oggi, 24 gennaio, il, insieme aii, rispettivamente alla guida di(Azienda per la Mobilità dell’Area di Taranto) e(Azienda Multiservizi e Igiene Urbana di Taranto), ma anche a, hannolasuiCosì,, ilverràdal nuovo combustibile la cui parte rinnovabile viene prodotta da Eni grazie ad un brevetto che ha consentito di dare nuova vita alle materie prime biologiche, oltre che alle raffinerie convenzionali. Queste, infatti, diventano, in grado di trasformare oli vegetali usati e grassi animali in biocarburanti qualitativamente superiori.L'accordo, che non prevede costi per l'amministrazione locale e le due aziende pubbliche, prevede anche l’incremento sul territorio di Taranto della raccolta di oli esausti. Grazie ad AMIU, che implementerà la raccolta degli oli al servizio della differenziata, questi potranno essere successivamente trasferiti nelle bioraffinerie Eni Venezia, a Porto Marghera, e a breve anche a Gela."Eni è stata la prima al mondo –- a trasformare una raffineria tradizionale in bioraffineria per produrre biocarburanti di altissima qualità come l’innovativo carburante Enidiesel+, utilizzando una tecnologia che abbiamo sviluppato al nostro interno e oggi il nostro obiettivo è ridurre progressivamente, fino ad azzerare, l’utilizzo di materie prime edibili"