Brexit, il Ministero dell'economia si prepara allo scenario "No Deal"

(Teleborsa) - Ilha approntato leper garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso in cui non si arrivi ad un accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea () e, a decorrere dal 30 marzo 2019, il primo diventi comunque a tutti gli effetti uno Stato terzo".Per essere pronti ad affrontare anche questa eventualità e la conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE, il MEF ha messo a punto iche saranno formalmente adottati solo nel caso in cui il recesso senza accordo venga definitivamente formalizzato.E' stato previsto unnel quale gli intermediari – siano essi bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel campo della previdenza complementare - potranno continuare adanalogamente al periodo transitorio che sarebbe previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE.Poi nel dettaglio sono statiche i vari tipi di soggetti interessati saranno chiamati ad assolvere per poter continuare ad operare anche oltre al periodo transitorio definito. Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori alle stesse.e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunquee fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo.