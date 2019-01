Brillante Piazza Affari. Europa più cauta con focus sulla BCE

STM

(Teleborsa) - Leproseguono la seduta finanziaria all'insegna delnel giorno dellada cui non sono attesi cambiamenti in materia di politica monetaria. Molto attesa, invece, la consuetache potrebbe commentare l'attuale rallentamento economico.conquistando la maglia rosa in Europa. Tra le principali blue chips vola(+8%) che ha annunciato prima dell'avvio del mercato i conti 2018 e dell'ultimo trimestre dell'anno da poco concluso.Tra i segni meno spiccano, invece, alcune banche: come(-0,38%) mentre recuperano UBI (+1,15%) e BPER (+0,80%).Sul mercato Forex,il cross continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Lieve calo dell', che scende a 1.278,7 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,63 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,05% a quota +249 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,70%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,40%. Debole, invece,che riporta un -0,09%. Tonicacon un incremento marginale dello 0,53%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,08%, a 19.610 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+7,48%),(+1,68%) e(+1,58%).di Milano,(+4,71%),(+4,57%),(+3,22%) e(+2,48%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,81%.