Ford, più che dimezzato l'utile nel 2018 con frenata vendite UE e Cina

Ford

(Teleborsa) - Nei dodici mesi nonostanteabbia realizzatorispetto ai 156 miliardi dell'anno precedente,da 7,75 miliardi del 2017.Lehanno inciso moltissimo nel dimezzare gli utili dell’anno appena passato e il Cfocommenta così la voce dell’esercizio negativa: "Sebbene il 2018 sia stato un anno impegnativo, abbiamo posto le basi per realizzare un modello di business più competitivo e più resiliente. Siamo molto fiduciosi nel nostro piano".Il gruppo di Detroit chiude il quarto trimestre dell'annoe un rdopo aver scontato oneri straordinari per 900 milioni.da 2,1 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente nonostante la buona performance del Nord America e del business del credito. A traghettare in basso sono le attività estere, che continuano a mostrare un saldo negativo pari oltre 800 milioni, sul qualecon un Ebit negativo per 400 milionicon un rosso da oltre un miliardo di dollari.