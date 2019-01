Huawei: "Gli smartphone 5G stanno arrivando"

(Teleborsa) -Così Richard Yu, CEO di, ha presentato il nuovodell’azienda, ilLo ha fatto nel corso di un evento al Beijing R&D Center della capitale cinese preannunciando il pezzo forte del momento, atteso in primavera:, il primo telefonocon connettivitàL’azienda guidata da Ren Zhengfei sembra avere le idee chiare sul suo futuro e, per, sfrutterà la tradizionale fiera dedicata alla tecnologia in programma il, mentre la commercializzazione, ad un, è prevista entro, in netto anticipo anche con l’attivazione delle reti 5G nella maggior parte dei paesi.Di tale dispositivo si conosce poco, se non che dovrebbe sfruttare proprio il nuovo modem 5G chiamato Balong 5000, appena mostrato al mondo. Si tratta di unaperché, invece di creare un modem compatibile solo con il 5G, Huawei ha realizzato un modem 5G in grado didi rete 2G, 3G e 4G.