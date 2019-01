Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,44% sul. Si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 2.632,2 punti. Guadagni frazionali per il(+0,24%), come l'S&P 100 (0,3%).Il presidente americanoha deciso di rinviare il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,58%) e(+0,57%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,77%),(-1,16%) e(-0,72%).Tra i(+3,05%) e(+1,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,67%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,14 punti percentuali. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.(+16,37%),(+14,27%),(+9,04%) e(+7,33%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,62%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,01%. Sensibili perdite per, in calo del 2,98%. In apnea, che arretra del 2,16%.