Brexit, lo spettro di un "no deal" mette in fuga aziende e banche

(Teleborsa) - Tra i ipotesi "rinvio" e lo spettro di un "no deal", nell'attuale clima di incertezza sugli esiti della Brexit in caso di un'uscita dall'Unione europea senza accordo con Bruxelles."Se c'è una Brexit senza accordo, noi di Airbus dovremo prendere decisioni potenzialmente molto dannose per il Regno Unito", ha affermato ieriche ha definito "una disgrazia il fatto che più di due anni dopo il risultato del referendum del 2016, le imprese non siano ancora in grado di pianificare correttamente per il futuro". Considerando che "l'industria aerospaziale è un'attività a lungo termine", Enders ha annunciato cheanche se, ha aggiunto, "sarebbe impossibile spostare leper fabbricare ali e altri componenti, immediatamente". Dichiarazioni di rilievo dal momento che il gigante aerospaziale fattura 6,9 miliardi di euro all'anno in Gran Bretagna. Un annuncio che segue le che prevede di spostare la sua sede europea da Londra ad Amsterdam, e quelli della società tecnologica Dyson che progetta il trasferimento della sua sede centrale globale dalla Gran Bretagna a Singapore,ha annunciato che registrerà la sua intera flotta di traghetti che attraversa la Manica sotto la bandiera cipriota, deponendo i vessilli britannici.Da Londra fuggono anche le banche.Proprio ieri icommentando l'ipotesi di una Brexit "no deal", a Davos, ha affermato che "ci sono seri problemi logistici che devono essere risolti ed è abbastanza chiaro che in molti casi non lo sono ancora". Sul fronte finanziario,a risentirne potrebbero essere, in maniera particolare,quelle piccole banche unicamente retail che, negli ultimi anni, hanno visto una grande diffusione in Gran Bretagna, prospettando il nefasto scenario di una nuova crisi bancaria. Un'avvisaglia in questo senso è stata data ieri quando, minimo storico assoluto a seguito dell'ammissione di un errore di contabilità, ovvero la mancanza di sufficiente capitale a garanzia di prestiti erogati, a causa di un errore di contabilità.Ford ha annunciato che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo potrebbe costare asta facendo scorta di materiali; i rivenditoriammassano scorte in caso di blocco dei porti britannici efa sapere che ad aprile fermerà la produzione per una settimana per le possibili devastanti conseguenze di una Brexit disordinata.