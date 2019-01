Carige, Savona: per nazionalizzazione decidono Governo e Parlamento

(Teleborsa) - "Penso che non sia solo il Governo a decidere, ma anche il Parlamento a doversi esprimere sull'eventualedella". Lo ha detto ilPaolo Savona, intervenuto oggi, 25 gennaio, a Bruxelles per un’appunto allaIn seguito all’approvazione del decreto sull’Istituto ligure, il ministro ha sottolineatopoiché la tempestività è stata determinante. Per quanto riguarda il capitale di, Savona spera, "di non dover intervenire ma, ove non fosse possibile, lo faremo".Prima di trattare il tema Carige,. Un sistema a suo dire "solido", almeno finché non esposto ad una crisi recessiva. In quel caso, aveva commentato Savona, "questa solidità si attenua e se poi nella recessione si aumenta il capitale il discorso potrebbe avvitarsi".E proprio in tema di recessioneaveva aperto la sua audizione,"Un atteggiamento passivo su un andamento recessivo dell'economia europea – aveva ricordato il Ministro per le Politiche europee - che si trasmette ai sistemi bancari. Non ci sono specificità del credito in Italia, ma problemi derivanti dalla bassa crescita.