"Cartello" finanziamenti auto: in arrivo la Class Action

(Teleborsa) - Potrebbe prospettarsi la possibilità di unper quanti hanno acquistato un'automobilemediante un finanziamento proposto dal concessionario lo scorso 9 gennaio 2019 - che "in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione (oltre 14 anni)" ha imposto sanzioni pecuniarie per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro a numerosi gruppi automobilistici e a società finanziarie (captive bank) a loro collegate-- Un vero e proprio cartello che ha realizzato uno, che di fatto ha determinato negli anni una riduzione della concorrenza tra operatori con effetti diretti sulle tasche di quanti acquistavano un’automobile a rate, impedendo di godere dei tariffe più vantaggiose garantite in caso di unaTra le associazioni in prima linea che stanno raccogliendo adesioni per intentare cause collettive Codacons e Altroconsumo.