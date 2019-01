Cinque morti nello scontro tra elicottero e aereo da turismo in Val d’Aosta

(Teleborsa) - Gravissimoa 2500 metri d’altezza nel vallone di, in Valle d’Aosta. Coinvolti un aereo da turismo e un elicottero privato, che stava effettuando il servizio di eliski, che sono entrati in collisione mentre sorvolavano il ghiacciaio del Rutor.I piloti, che effettuavano volo a vista, si sono avvistati quando è stato praticamente inevitabile evitare l’impatto che ha provocato, i cui corpi sono già stati recuperati dal soccorso alpino valdostano tempestivamente intervenuto con elicottero della protezione civile sul luogo del disastro, mentre due persone sono state estratte ancora vive dalle lamiere e trasportate in gravi condizioni all'ospedale di Aosta. I corpi delle vittime sono stati composti nelle camera mortuaria di Courmayer.L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l’apertura di un’è disposto l’invio sul posto degli ispettori incaricati di fare luce sulle cause dell’incidente.