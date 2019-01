Intel sprofonda dopo i conti, trascinando al ribasso l'intero settore tech USA

Intel

(Teleborsa) - A Wall Street si muove in profondo rosso(-6,93%), trainando al ribasso l'intero settore tech a stelle e strisce.Negli ultimi tre mesi del 2018, l'netto ha raggiunto 5,2 miliardi di dollari, con un utile per azione di 1,12 dollari, a fronte della perdita di 700 milioni, o 15 centesimi ad azione, dello stesso periodo del 2017. Al netto delle poste straordinarie, l'utile per azione è risultato pari a 1,28 dollari, 6 cent sopra il consensus.In crescita il, del 9% a 18,7 miliardi, meno rispetto ai 19 mld delle previsioni del mercato. Nell'intero anno il giro d'affari ha registrato un aumento del 13% a 70,8 miliardi, cifra record., Intel stima un utile pari a 4,60 dollari ad azione e un fatturato a 71,5 miliardi. Gli analisti indicano invece 4,51 dollari per azione e 73,1 miliardi. Le previsioni per i primi tre mesi dell'anno sono per un EPS pari a 87 centesimi contro 1,02 dollari attesi dagli analisti e per un fatturato di circa 16 miliardi (consensus 17,3 miliardi).. Il prezzo obiettivo passa a 50 da 58 dollari.