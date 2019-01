La borsa di New York sorride in avvio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

energia

beni industriali

Caterpillar

Dowdupont

Apple

United Health

Intel

Western Digital

Micron Technology

Cognizant Technology Solutions

KLA-Tencor

Intuitive Surgical

Nvidia

Xilinx

(Teleborsa) -, dopo la chiusura cauta della vigilia mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Riflettori sempre puntati sulle trattative commerciali tra USA e Cina e sullo shutdown In avvio l'indicemostra un guadagno dello 0,75% mentre l'si porta a 2.659,58 punti. In moderato rialzo il(+0,53%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,49%),(+1,01%) e(+0,92%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,64%),(+1,63%),(+1,34%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-6,89%, colpita da un downgrade di Susquehanna a neutral da positive.Tra idel Nasdaq 100,(+16,79%),(+3,40%),(+3,21%) e(+2,98%). Tonfo di, che mostra una caduta del 3,89%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,33%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32%.