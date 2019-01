Moda, arriva eBIZ 4.0 lo standard che taglia del 15% i costi di produzione

(Teleborsa) - Perdi produzione enel settore della, ecco arrivare loNato dall'impegno sinergico tra l’come partner tecnico scientifico ed, eBIZ 4.0 è stato testato da oltre 100 aziende europee nel 2018: dall'abbigliamento alle scarpe, passando per i tessuti, l’attivazione dello Standard si è resa possibile grazie allemesse in opera dalle softwear house vicine al progetto.Secondodel Laboratorio Cross Technologies per Distretti Urbani e Industriali dell’ENEA, "leche hanno aderito alla sperimentazione hanno compiuto un"."Ora – ha spiegato - sono in grado di collaborare tra loro in modo più efficiente e in tempo reale. Grazie a un, riescono a ottenere una migliore qualità delle informazioni, con connessioni dati affidabili e procedure condivise, e il tempo necessario a integrare a livello digitale nuovi partner commerciali si è ridotto di oltre il 70%"."Inoltre - ha concluso - Si sono abbassati i costi e i tempi di fornitura e di commercializzazione e la gestione del magazzino è risultata ottimizzata".eBIZ 4.0 ha permesso alle aziende che lo hanno adottato dilegato all’utilizzo di più piattaforme digitali non compatibili. Come strumento open source e flessibile e gratuito, lo Standard, sarà in grado di attivare nuovi servizi informatici in abbinamento anche ad altre tecnologie.Lanciato nel 2008 dalla Direzione Generale Industria della Commissione europea,che costituiscono il cuore di un settore che in Europa rappresenta un giro d’affari da 500 miliardi di euro l’anno, con 170mila aziende e 1,6 milioni di occupati.