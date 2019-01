Popolare Vicenza, commissari cedono quote VEI Capital e VHG

(Teleborsa) - I commissari liquidatori di, in liquidazione coatta amministrativa, annunciato ladetenute inLa partecipazione in VEI capital è rappresentata da 757.576 azioni di classe B e 1.757.576 strumenti finanziari, mentre quella in VGH comprende 700.947 azioni di classe B e 1.626.189 strumenti finanziari.La vendita, per la quale BPVI è stata assistita dagli advisors Deloitte Financial Advisory per gli aspetti finanziari e Studio Legale Chiomenti per gli aspetti legali, è avvenuta a favore di, a fronte del versamento integrale del corrispettivo pattuito.