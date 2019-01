Salini Impregilo corre in Borsa. Smentito impatto crisi Astaldi su M4

(Teleborsa) -

Brilla Salini Impregilo, che segna oggi in Borsa un rialzo del 2,54%, proseguendo la performance positiva di ieri. Il titolo del general contractor beneficia anche delle rassicurazioni arrivate sulla questione della metro di Milano M4, affidata ad un consorzio di cui l'impresa di costruzioni è capofila.



"Tutti i soci privati di M4 hanno sempre lavorato e continuano a lavorare, per assicurare continuità al progetto sia sotto l’aspetto finanziario che sotto l’aspetto operativo", ha precisato il gruppo in una nota, smentendo le indiscrezioni di stampa che parlavano di riflessi negativi della crisi Astaldi (oggi +0,76% in Borsa) sul progetto della metropolitana milanese.

A livello tecnico, per salini Impregilo si vedono segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,748 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,713. L'equilibrata forza rialzista di Salini Impregilo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,783.

