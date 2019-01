Carige, Patuelli: meglio che si risani senza intervento Stato

Banca Carige

(Teleborsa) -continua a suscitare commenti da parte dei vari esponenti politici ed economici, specie dopo il decreto legge varato dal Governo che introduce misure urgenti sull'istituto genovese e a tutela della clientela e dei risparmiatori."E' meglio che Carige non abbia bisogno dell'intervento dello Stato e si risani con queste prime misure", ha dichiarato, presidente dell'ABI, riferendosi al prestito obbligazionario da 2 miliardi di euro garantito dallo Stato . Proprio ieri, 25 gennaio 2019, Banca Carige ha comunicato che i bond, con durata 12 e 18 mesi, sono stati emessi e sono quotati sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) organizzato e gestito da Borsa Italiana, “segmento DomesticMOT”."L'intervento dello Stato nel decreto legge, ancorché non ancora convertito dal Parlamento, - ha proseguito Patuelli - prevede la ricapitalizzazione precauzionale come extrema ratio: non come prima attività, ma come ultima residuale eventualità". Dello stesso avviso Paolo Savona , Ministro per le Politiche europee. Per quanto riguarda il capitale di Carige, Savona spera, "di non dover intervenire ma, ove non fosse possibile, lo faremo".