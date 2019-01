Consumi, è stagnazione a tavola nel 2018

(Teleborsa) - Il 2018 è stato un anno da dimenticare per il commercio , con i. In particolare, nello scorso anno si è registrata una. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che evidenzia una situazione di difficoltà dell’economia nazionale sulla base dei dati Ismea relativi ai primi nove mesi dell’anno.La spesa alimentare – sottolinea l'Associazione delle imprese agricole – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l'abitazione con un importo complessivo di 244 miliardi ed è quindi un sensore attendibile dello situazione in cui si trovano gli italiani con un impatto rilevante sul prodotto interno lordo PIL . Nel complesso peraltro il leggero incremento della spesa nel carrello è da ascriversi quasi esclusivamente all'aumento dei prezzi medi delle referenze acquistate mentre. Non è un caso che a far registrare il maggior aumento dei consumi sono le uova (+17%) che garantiscono un ottimo apporto proteico a costi ridotti.La stagnazione dei consumi sul mercato interno – conclude Coldiretti - è solo parzialmente compensata dalla crescita delleche nel 2018 hanno raggiunto nell'agroalimentare per la prima volta ilgrazie all'aumento del 3%. Anche in questo caso il tasso di crescita è però più basso di quello fatto registrare nel 2017 a conferma del rallentamento in atto nell'economia mondiale.