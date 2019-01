Fincantieri, varata la nona fregata multiruolo "Spartaco Schergat"

Fincantieri

(Teleborsa) - E' stata varata oggi (26 gennaio 2019) presso lo stabilimento didel cantiere integrato navale militare, la fregata “”, nona di una serie di 10 unità– Fregate Europee Multi Missione, commissionate adalla Marina Militare Italiana nell'ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.A fare gli onori di casa il Presidentee l’Amministratore Delegato di Fincantieri, che hanno accolto, Presidente della Regione Liguria, e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. di Squadra, oltre a numerose autorità civili e religiose.. La nave “Spartaco Schergat” sarà caratterizzata, come le altre, da un’elevata flessibilità d’impiego e avrà la capacità di operare in tutte le situazioni tattiche. Ha una lunghezza di 144 metri, una larghezza di 19,7 metri e un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Potrà raggiungere una velocità superiore ai 27 nodi con una capacità massima di personale trasportato pari a 200 persone.