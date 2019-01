Morto Zamberletti, il padre della Protezione Civile

(Teleborsa) - Addio a "Mister Terremoto":il padre della Protezione civile, ex Ministro e parlamentare della Democrazia Cristiana, è morto a Varese dove era natoZamberletti ha legato il suo nome ai soccorsi e all’opera di ricostruzione di alcune calamità naturali, in particolare il terremoto delIl primo dei due eventi, cuilegò la sua fama, è considerato ancora oggi unche però non venne replicato in Irpinia.Il saluto del Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli,