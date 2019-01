Borse europee deboli. In focus dazi, Fed e Brexit

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -proseguono la seduta con cautela confermando la debolezza dell'avvio in scia alle piazze asiatiche . Si è avviata una settimana densa di importanti appuntamenti che saranno in grado di condizionare il sentimenti degli investitori e di conseguenza i corsi azionari.In primis, isul tema dei rapporti commerciali; ilche inizia domani e si conclude mercoledì 30 Gennaio; leche vedono protagoniste le cinque big tech come. Poi, il voto del Parlamento inglese sul piano B per la Brexit Sul, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Atteso nel pomeriggio un nuovo intervento del governatore della BCE, Maio Draghi, al Parlamento europeo. Poco mosso l', a quota 1.300,5 dollari l'oncia. Giù il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,69 dollari per barile, con un ribasso dell'1,86%.Avanza di poco lo, che si porta a +248 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,67%.sottotonoche cede lo 0,31%. Frazionale la discesa di, -0,13% mentrearretra dello 0,38%. Si muove in ribasso anche Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,29%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,53%),(+1,37%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,15%),(-0,99%) e(-0,61%).di Milano, troviamo(+3,78%) grazie al nuovo metodo di calcolo delle commissioni di performance , annunciato nei giorni scorsi.La nuova vittoria nel campionato italiano di calcio sostiene(+2,18%). Bene inoltre(+1,76%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,64%.del FTSE MidCap,(+3,34%),(+2,27%),(+2,08%) e(+1,60%). Giù, -7,23% nonostante abbia annunciato ricavi in crescita nel 2018. Ma il broker Berenberg ha portato il prezzo obiettivo a 28 euro dai 31 precedenti.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96% dopo che gli analisti di Jefferies hanno tagliato il giudizio sul titolo a "underperform" da "hold".