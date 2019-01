Clabo, ordine da 1,2 milioni dollari per controllata Howard McCray

Clabo

Howard McCray, società statunitense controllata al 51% da Clabo, ha acquisito Carvel, catena americana di proprietà di Roark Capital Group ed attiva nel campo del Soft Ice Cream e Frozen Cakes. Carvel ha sede a Farmington nel Connecticut ed attualmente ha attive circa 370 gelaterie. "Dopo le acquisizioni di Easy Best in Cina e HMC negli USA avvenute negli scorsi due anni" ha commentato Pierluigi Bocchini. Howard McCray sarà presente al prossimo National Association of Food Equipment Manufacturer (NAFEM) Show, la manifestazione fieristica dedicata ai costruttori di attrezzature per la ristorazione che si terrà ad Orlando a partire dal prossimo 7 febbraio. Nello stand della società del gruppo Clabo verranno esposti anche 5 modelli di vetrine della gamma Orion, tre dei quali attualmente prodotti nello stabilimento americano di Filadelfia della HMC.