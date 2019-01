Draghi: "Grazie agli sforzi di tutti i cittadini Ue l'Eurozona è uscita dalla crisi"

(Teleborsa) - Al parlamento europeo a pronunciarsi sulla questione della crisi economica europea, è il Presidente della Bce Mario Draghi che, dopo la pubblicazione dei dati che mostrano 22 trimestri consecutivi di crescita e una disoccupazione al minimo da ottobre 2008, commenta la situazione con toni positivi:Nonostante questo risultato soddisfacente, il monito da parte del numero uno della banca centrale non tarda a palesarsi: "arrivano ", e "la persistenza delle incertezze, in particolare collegate a fattori geopolitici e alla minaccia di protezionismo pesa sulla fiducia economica".Il Governing Council, continua nel discorso, "resta pronto ad adattare tutti i suoi strumenti come appropriato, per assicurare che l'inflazione continui a muoversi" verso l'obiettivo "in modo sostenuto", "uno stimolo monetario significativo resta essenziale per sostenere l'ulteriore costruzione della pressione".Draghi infine sostiene che "". "Da una parteper promuovere una convergenza economica sostenibile. Sotto tutti i sistemi monetari un potenziale di crescita più alto si può ottenere solo con un continuo sforzo di riforma", che è principalmente nelle mani degli Stati membri, ha detto Draghi. Dall'altro lato, però,. Il nostro stare insieme rappresenta un vantaggio competitivo unico, e dobbiamo capitalizzare su questo"., perché a quel punto "sono i mercati che decidono", e ogni decisione di policy "deve essere scrutinata dai mercati, cioè da persone che non votano e che sono fuori dal processo di controllo democratico": lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. "Il debito viene prodotto da decisioni politiche dei Governi", e "la sovranità viene persa a causa di politiche sbagliate".