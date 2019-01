Metaenergia annuncia partnership "green" quinquennale con Prada

(Teleborsa) - Avrà unae prevede unasul territorio italiano e per lo sviluppo di futuri progetti innovativi di efficienza energetica.– secondo i dati diffusi dalla società – consentirà una riduzione dell’impatto ambientale corrispondente alla materia prima consumata diUna partnership che si estende a unacon l'obiettivo di intraprendere un percorso volto alla definizione di investimenti in efficienza e risparmio energetico da realizzarsi in tutte le sedi, industriali e non, del Gruppo Prada. Al momento sono, infatti, in corso specifici studi di fattibilità per la realizzazione di interventi complessi quali impianti di cogenerazione e trigenerazione, fotovoltaici, nonché di interventi volti alla gestione intelligente degli impianti per l'ottimizzazione dei consumi.Dall'analisi preliminare di alcuni di questi progetti, si stima undi energia primaria equivalente a, che consentiranno diIn conclusione – fanno sapere da Metaenergia – con questo accordo, i– tra cui Prada – attraverso lo sviluppo di piani di fornitura su misura e progetti personalizzati.