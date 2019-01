Snam sottoscrive finanziamento con BEI per interventi su metanodotti

Snam

(Teleborsa) -ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (BEI) undi euro per vari progetti finalizzati allae all’die impianti per il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale. Tali iniziative sono finalizzate a rendere la rete nazionale sempre più sicura, efficiente e flessibile.Il, con, e rientra nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Snam, in quanto complementare ai prestiti obbligazionari e bancari, e caratterizzato da durata più lunga e costi competitivi.